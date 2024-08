¿Por qué nos sigue costando asimilar las cicatrices de la pandemia de COVID-19?

Es normal que a todos aquellos que, como Hernández, hayan vivido experiencias explícitamente traumáticas durante el encierro, les resulte más fácil empatizar y verse reflejados en esa sensación de dolor persistente. No obstante, cuatro años después ha llamado la atención un nuevo fenómeno: incluso quienes no perdieron a sus seres queridos, sus medios de vida o su salud (con enfermedades crónicas como la COVID larga , por ejemplo) siguen lidiando con una sensación difusa y vaga de malestar.

Esta angustia parece correlacionarse con el aumento de la adicción: las investigaciones muestran que los problemas de salud mental fueron el motivo más común de casos de abuso de alcohol y otras sustancias durante la pandemia. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las muertes anuales por sobredosis no han dejado de aumentar desde 2020, al igual que las llamadas a la línea de atención al suicida 988. El último informe de los CDC muestra que el suicidio se encuentra en un máximo no visto desde 1941.

Para muchas personas, "la tecnología no sustituye al tiempo en persona; no puede reemplazar todas las respuestas fisiológicas cuando estamos en persona y todas las conversaciones aleatorias que se producen", afirma Jim Harter, científico jefe para el lugar de trabajo en la consultora de gestión Gallup. Subraya que el trabajo a distancia no tiene por qué conducir al aislamiento o la soledad. Pero si la forma en que trabajamos (desde la frecuencia de las reuniones al estilo de gestión) no cambia en consecuencia, entonces "la distancia física puede convertirse en distancia mental".