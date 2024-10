Entendiendo la importancia de no dejar de escribir a mano en plena era digital

“Estadísticamente, la mayoría de los estudios sobre la relación entre la escritura a mano y la memoria [incluidos los realizados en Japón, Noruega y Estados Unidos] muestran que las personas recuerdan mejor las cosas que han escrito manualmente que las que escriben en un ordenador”, afirma Naomi Susan Baron, profesora emérita de lingüística en la American University de Washington D.C. (Estados Unidos) y autora de Who Wrote This? How AI and the Lure of Efficiency Threaten Human Writing [¿Quién ha escrito esto? Cómo la IA y el atractivo de la eficiencia amenazan la escritura humana].