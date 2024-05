Escribí este artículo con una pluma del siglo XVIII: te lo recomiendo

Empecé a escribir con una pluma de ave como parte de la investigación para mi nuevo libro, The Year of Living Constitutionally [El año de vivir constitucionalmente]. En el libro, intento comprender el significado original de la Constitución adoptando la mentalidad y los hábitos de nuestros Fundadores. Y eso significaba utilizar tecnología de 1790 siempre que fuera posible. He llevado un mosquete por las calles de mi barrio neoyorquino (lo que provocó algunas cejas levantadas). He consumido docenas de velas de cera de abeja. Y he escrito con pluma de ganso, como Ben Franklin y James Madison.

Fue un proceso ruidoso. Mi mujer odiaba el chirrido de la pluma al recorrer la página. Pero a mí me encantaba el sonido. Para mis oídos era la prueba de que estaba escribiendo palabras, algo así como el tintineo de las pesas en el gimnasio.

De hecho, me gustaba casi todo del ritual. Saboreaba la sensación de mojar la pluma en el tintero cada pocas palabras. Me encantaban los elegantes bucles y rizos de la cursiva. Y tal vez, sobre todo, agradecía que escribir con pluma pusiera mi mente en estado de flujo. Me ayudaba a concentrarme en mis pensamientos. Es tan apacible. Cuando escribo en un ordenador, los pitidos, las campanillas y las ventanas emergentes me distraen constantemente. Escribir con una pluma se presta a un estilo de escritura más lento, menos impulsivo y menos enfadado. No puedo teclear algunas siglas con los pulgares, pulsar enviar y arrepentirme inmediatamente.

Me llevo la pluma de viaje. He firmado cheques de restaurante con pluma (mientras mis hijos adolescentes escondían la cara avergonzados). Expresé mi derecho a presentar peticiones al Gobierno, recogido en la Primera Enmienda, escribiendo una con una pluma (por eso me reuní con el senador Wyden: para entregarle una petición). Y escribí gran parte del libro con pluma. Creo que hizo que mi libro fuera más matizado al ralentizar y moderar mis pensamientos. A menudo me lo he preguntado: si el mundo volviera a escribir con pluma, ¿habría menos trolls y escritores rabiosos? ¿Qué pasaría si los Fundadores hubieran escrito la Constitución en un documento compartido de Google? ¿Se habrían puesto de acuerdo? Tendré que pensar en ello de forma pausada y meditada.

Entonces, ¿cómo se consigue una pluma en el siglo XXI? Bueno, se pueden comprar plumas preafiladas por unos doce dólares en Ye Olde Internet. Pero yo prefiero pedir las plumas de ganso, más baratas y sin afilar. Una vez que me llegan, corto la punta con un cuchillo X-Acto y hago una hendidura para guardar la tinta. No soy un gran tallador de plumas, pero el aspecto de bricolaje me hace sentir aún más conectado con el acto de escribir.