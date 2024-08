Dieta Okinawa: descubriendo los secretos de alimentación de la población más longeva del planeta

"Es una dieta extraordinariamente sana porque se adhiere al tema fundamental de la alimentación sana: son alimentos reales, sobre todo vegetales, en una mezcla sensata y equilibrada", dice David Katz, especialista en medicina preventiva, ex presidente del Colegio Americano de Medicina del Estilo de Vida y coautor de How to Eat: All Your Food and Diet Questions Answered [Cómo comer: todas tus preguntas sobre dieta y comida respondidas]. "Una nutrición óptima hace que todo funcione bien para que tú sigas funcionando bien. Al poner buen combustible en el depósito, estás optimizando el motor y, en esencia, te estás desintoxicando cada día", explica.

Otro aspecto destacable de la dieta tradicional de Okinawa es el concepto de la comida como medicina, dice Willcox, coautor de The Okinawa Program: How the World's Longest-Lived People Achieve Everlasting Health-and How You Can Too [El Programa Okinawa: Cómo las personas más longevas del mundo logran una salud eterna y cómo tú también puede conseguirlo]. En la dieta tradicional de Okinawa, las plantas, incluidas hierbas y especias, se utilizan a menudo con fines terapéuticos.