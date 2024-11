¿Cuándo es el mejor momento para empezar un nuevo hábito (y no dejarlo enseguida)?

"No conozco ninguna investigación que demuestre que empezar de cero en enero u octubre o en cualquier otro mes te que estés más predispuesto a mantener un nuevo comportamiento", dice Wendy Wood, psicóloga conductual de la Universidad del Sur de California (Estados Unidos) y autora de Good Habits, Bad Habits: The Science of Making Positive Changes that Stick [Buenos hábitos, malos hábitos: la ciencia de hacer cambios positivos que duren].

Al mismo tiempo, muchos de estos beneficios pueden invertirse, como cuando dependes de un compañero para mantenerte motivado y deciden dejar de ir al gimnasio. "Es probable que también te hagan querer quedarte en casa", dice Katherine Milkman, profesora de la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania (EE. UU.) y autora de How to Change: The Science of Getting from Where You Are to Where You Want to Be [Cómo cambiar: la ciencia de ir de dónde estás a dónde quieres estar].