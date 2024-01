Las 8 trucos para cumplir con nuestros propósitos de Año Nuevo

"La selección de hábitos es vital porque si no eliges el hábito adecuado, no es probable que logres el objetivo correspondiente", afirma BJ Fogg, director del Behavior Design Lab de la Universidad de Stanford (Estados Unidos) y autor de Tiny Habits [Pequeños Hábitos]. Dice que un error común que comete mucha gente es no elegir hábitos que se alineen con sus objetivos. "Digamos que quieres perder peso este año", pone como ejemplo; "crear el hábito de correr 30 minutos al día puede no ayudarte a conseguirlo si no creas también hábitos relacionados con los alimentos que comes, porque la dieta afecta más al peso que el ejercicio".

Katherine Milkman, profesora de la Wharton School de la Universidad de Pensilvania (Estados Unidos) y autora de How to Change: The Science of Getting from Where You are to Where You Want to Be [Cómo cambiar: La ciencia de llegar de donde estás a donde quieres estar], afirma que no existe una única respuesta correcta en lo que se refiere al tiempo necesario para crear nuevos hábitos. Es coautora de la investigación más reciente sobre el tema y afirma que "la respuesta depende del hábito que intentes desarrollar y de quién seas". Explica que algunas personas simplemente adoptan nuevos hábitos más rápido que otras y que los hábitos complejos suelen tardar más en formarse. Piensa en lo fácil que es lavarse los dientes por la noche comparado con leer un capítulo entero de un libro cada día.