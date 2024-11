Un nuevo y sorprendente efecto secundario de Ozempic: beber menos alcohol

"Mirando hacia atrás, dependía ligeramente del alcohol para automedicarme contra el estrés: se me antojaba una copa de vino cuando llegaba a casa del trabajo y me bebía tres cuartos de botella, cuatro veces por semana", dice Hinderberger, de 49 años, madre de dos hijos y consultora de marketing en Bend, Oregón (Estados Unidos). Ahora, el sabor del alcohol ya no le atrae. "Fue un efecto secundario totalmente bienvenido", dice.