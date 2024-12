¿Qué es el 'Vibrio vulnificus', la bacteria "come carne" que asola Florida tras las inundaciones?

¿Qué es 'Vibrio'?

Mientras que las variedades peligrosas rara vez aparecen en el Océano Pacífico, las cepas de V. vulnificus son endémicas en el Océano Atlántico y en las aguas costeras del Golfo. Incluso en su entorno natural, la comunidad científica no termina de comprender el papel que desempeñan allí, aunque es probable que una de sus funciones sea degradar la "nieve marina" dejada por crustáceos en descomposición, afirma Almagro-Moreno.

Según Burke, los controles realizados en la bahía de Tampa tras el huracán revelaron la presencia de Vibrio, aunque aún no se dispone del número exacto ni de los tipos. La región no controla los niveles de Vibrio de forma continuada.

Dado que las bacterias Vibrio florecen cuando se exponen a los nutrientes, proliferan rápidamente tanto en el intestino humano como en el torrente sanguíneo. "Son algunos de los organismos de crecimiento más rápido de la Tierra. Entran en el huésped, encuentran un entorno cálido y rico en nutrientes y proliferan realmente rápido", afirma Almagro-Moreno (no está tan claro si algunas bacterias de Vibrio permanecen en estado latente dentro del cuerpo humano).

Vibrio puede entrar en el cuerpo de diferentes maneras. Los síntomas de exposición a cepas peligrosas a través de una herida abierta incluyen enrojecimiento, dolor, hinchazón, decoloración, secreción y, finalmente, piel muerta y ennegrecida (de ahí el apodo de bacteria "come carne" ). Además, la ingestión de agua de mar afectada o de marisco contaminado provoca diarrea, calambres estomacales y vómitos. Si la infección penetra en el torrente sanguíneo, los primeros síntomas son fiebre, escalofríos y una presión arterial peligrosamente baja.

Las infecciones por Vibrio son especialmente peligrosas para las personas mayores o con un sistema inmunitario debilitado o ciertas enfermedades crónicas. Un artículo de revisión de la revista The Lancet señala que las personas con enfermedades hepáticas tienen 200 veces más probabilidades de morir por V. vulnificus que las que tienen hígados más sanos.

Dado que las aguas de la costa este permanecen más cálidas hasta el otoño (lo que permite que las especies de Vibrio florezcan y prosperen durante más tiempo) es posible que la antigua advertencia de evitar las ostras crudas a finales de la primavera y en verano ya no tenga el alcance suficiente para proporcionar protección. Así las cosas, cada año se producen en Estados Unidos más de 50 000 casos de vibriosis por ingesta de marisco contaminado, una cifra que casi con toda seguridad aumentará a medida que lo haga la bacteria. Almagro-Moreno sugiere seguir la tradición culinaria de Nueva Orleans, y freír o asar almejas y ostras en lugar de comerlas crudas.

Aunque no existen sistemas de vigilancia exhaustivos para el seguimiento del Vibrio causante de enfermedades, los países reconocen cada vez más los riesgos y toman medidas. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades ha creado un mapa para intentar predecir cuándo condiciones como la temperatura de la superficie del mar y la salinidad costera son especialmente propicias para las floraciones .

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. recopilan información sobre casos de los funcionarios de salud pública estatales, lo que puede ayudar a rastrear la fuente durante los brotes. Los datos son incompletos (la mayoría de los casos de vibriosis no se notifican y los recuentos no se publican todos los años), pero muestran un desplazamiento hacia el interior. En 2012, la mayoría de los casos vigilados procedían de las costas atlántica y del Golfo. En 2019, las infecciones en los estados no costeros aumentaron un 10%, probablemente debido a los mariscos contaminados introducidos en la zona.