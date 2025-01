Las extrañas razones por las que más gente muere en invierno

El frío puede agravar los problemas cardiacos. Pero, ¿por qué?

Keatinge realizó experimentos de laboratorio en los que los sujetos se mantenían calientes o se enfriaban ligeramente con un ventilador. Observó que en el transcurso de seis horas, la sangre de las personas frías cambiaba sutilmente. Los vasos sanguíneos de la superficie de la piel, que se contraían para no perder calor, concentraban más sangre en el resto del sistema. Las células sanguíneas de las personas más frioleras estaban más juntas y su presión arterial era más alta que la de las personas que estaban envueltas en mantas. Esto sugiere que el estrés térmico podría estar sentando las bases para la formación de coágulos o la rotura de vasos sanguíneos, lo que podría explicar el aumento de muertes cardiovasculares. De hecho, la Asociación Americana del Corazón ha invocado un concepto similar al advertir a la gente que tenga cuidado al quitar la nieve con palas.

Keatinge también se preguntó cómo sería posible relacionar estos hallazgos fisiológicos con las tendencias del mundo real. ¿Son los inviernos más fríos más mortíferos que los más suaves? Keatinge y sus colegas compararon datos de personas en lugares europeos tan cálidos como Palermo (Italia), donde las temperaturas invernales medias diarias rondaban los 15 grados Celsius, y tan fríos como el norte de Finlandia (donde la media era de -32 grados bajo cero). Los investigadores descubrieron que no existía ninguna diferencia entre los países muy fríos y los muy cálidos en cuanto al exceso de muertes invernales.

Según los investigadores, esto no contradice necesariamente la conclusión de que la exposición al frío pueda poner en peligro el corazón. En su lugar, la ausencia de diferencias podría deberse a que los habitantes de climas fríos están mejor preparados para el frío, con calefacción fiable, buen aislamiento y ropa de abrigo cuando se aventuran a salir. Los habitantes de lugares más cálidos, en cambio, se vieron sorprendidos por días fríos, con casas más frías y menos recursos para mantenerse calientes.

Desde que comenzó el trabajo de Keatinge, el parque de viviendas ha mejorado en el Reino Unido y los costes de calefacción han bajado. La correlación entre las bajas temperaturas y el exceso de muertes en invierno en el Reino Unido también se ha desvanecido, afirma Philip Staddon, consultor medioambiental y profesor visitante en la Universidad de Gloucestershire que ha estudiado la salud humana y el cambio medioambiental, y que escribió sobre el vínculo en un artículo de 2014 . En su opinión, es posible que en algún momento haya existido una relación entre la temperatura y las muertes, al menos en el Reino Unido. Pero esta probablemente no sea la historia completa.

En la última década, algunos investigadores han hecho observaciones que han complicado el relato. Es posible que las bajas temperaturas no sean el principal factor que influye en el exceso de muertes invernales, o al menos, no en todos los lugares del mundo.

"Honolulu es realmente cálido, y las temperaturas no varían a lo largo del año", dice Kinney, que escribió un artículo sobre la mortalidad invernal en 2015. "¿Y, sin embargo, la gente muere un 10 o 15 por ciento más en invierno que en verano?". Algo, en su opinión, no cuadraba. Todo no podía deberse a la falta de calefacción.