Estados Unidos atraviesa su peor temporada de gripe en 15 años: ¿qué ha pasado?

Un informe preliminar indica que esta imprevisibilidad puede haber hecho que las vacunas antigripales de este año sean menos compatibles con el virus que en años anteriores, pero aún no hay datos suficientes para saber si realmente es así, explica Jason Newland, jefe de enfermedades infecciosas del Nationwide Children's Hospital de Ohio. "Lo que sí sabemos es que, incluso en los años en los que no coinciden o en los que la eficacia no es tan buena, seguimos obteniendo cierta protección contra la enfermedad grave", afirma.