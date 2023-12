¿Qué debes comer y beber cuando estás enfermo?

Por ejemplo, Medzhitov y sus colegas descubrieron en un estudio de 2016 que los ratones infectados con el virus de la gripe se beneficiaban enormemente de la alimentación, mientras que los infectados con una bacteria, Listeria, no. Pero esto no significa que haya que matar de hambre a una bacteria y alimentar a un virus: los estudios en ratones no pueden decirnos mucho sobre los humanos. Pero la investigación revela la compleja relación entre alimentación y enfermedad.