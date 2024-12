¿Estamos ante el inicio de una pandemia de gripe aviar?

1. Los cerdos podrían ser la clave para desencadenar una pandemia de gripe aviar

La presencia del virus H5N1 en cientos de rebaños de vacas no es una buena noticia, pero no es el animal de corral que más preocupa a la comunidad científica.

Aunque no hay pruebas de que el H5N1 se esté propagando actualmente en las explotaciones porcinas comerciales, el caso de Oregón sugiere que las aves, los cerdos, el ganado y otros mamíferos se transmiten el virus entre sí con más frecuencia de la que los expertos conocen. ”Tenemos que ser muy cautelosos a la hora de subinterpretar hallazgos como éste”, afirma Binnicker. “Donde hay humo, hay fuego. No es motivo de alarma, no es motivo de pánico, pero no podemos ignorarlo", avisa.