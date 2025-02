Esto es lo que practicar pilates puede hacerle (y no hacerle) a tu cuerpo

Desarrollado a principios del siglo XX por el preparador físico alemán Joseph Pilates , el método se diseñó para rehabilitar a soldados lesionados y mejorar el movimiento funcional. Con el tiempo, el enfoque de Pilates pasó de la rehabilitación a un régimen de fitness ampliamente practicado, pero sus principios fundamentales siguen arraigados en movimientos controlados y precisos orientados a la salud general del cuerpo, no a la estética.

“[Pilates] habla mucho de que se es tan joven en función de cómo sienta uno su columna vertebral. No dice que uno sea tan joven dependiendo de lo esbelto que sea”, dice Thomas. “En términos de raza, edad y capacidad, están desapareciendo muchos cuerpos en ese espacio, pero el pilates es un ejercicio muy inclusivo”.

Más allá de mejorar la resistencia y la fuerza muscular , el pilates también es excelente para la salud de las articulaciones, sobre todo en poblaciones propensas a la rigidez o problemas de movilidad, dice Paul Longworth, entrenador atlético de PR Health and Fitness . Su énfasis en altas repeticiones con baja resistencia ayuda a fortalecer los ligamentos y tendones (estructuras clave que apoyan la estabilidad de las articulaciones) de manera más eficaz que el levantamiento de pesas tradicional. Longworth añade que el pilates es también de muy bajo impacto, lo que minimiza la tensión articular sin dejar de ser un reto para el cuerpo.

Muchas personas recurren al pilates debido a su impacto en la postura y la fuerza central. Un estudio de 2015 descubrió que hacer pilates fue eficaz para aumentar la fuerza muscular de la parte superior, inferior y abdominal del cuerpo en 25 mujeres posmenopáusicas que no habían hecho ejercicio durante al menos seis meses. Otro estudio de 2022 descubrió que un programa de 12 semanas mejoraba la fuerza central, la fuerza de las extremidades inferiores, la agilidad, la flexibilidad y el equilibrio en mujeres de mediana edad.

A pesar de sus muchos beneficios, el pilates no debería ser el único tipo de ejercicio que practiques. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los adultos realicen al menos 150 minutos de ejercicio de intensidad moderada a la semana, algo que el pilates por sí solo no cumple. Aunque el ejercicio puede ser más exigente cardiovascularmente que el levantamiento de pesas tradicional (que incluye largos periodos de descanso entre series), no proporciona los mismos beneficios aeróbicos que correr, nadar, montar en bicicleta o el entrenamiento a intervalos de alta intensidad.