Por qué deberías considerar congelar tus carbohidratos antes de comerlos

Si alguna vez has sentido ese bajón de energía a media tarde después de una comida rica en carbohidratos, o te has dado cuenta de que comer arroz blanco o patatas te da más hambre rápidamente, hay una razón para ello.

Un estudio de 2015 publicado en el Journal of Functional Foods descubrió que enfriar y congelar los alimentos ricos en almidón antes de ingerirlos producía un aumento del almidón resistente ocho veces mayor en comparación con los alimentos ricos en almidón no congelados, dependiendo del tipo de carbohidrato. La harina de trigo integral obtuvo los mejores resultados, mientras que en el arroz congelado se observó un aumento del almidón de digestión lenta, más que del almidón resistente. La congelación del arroz sigue aumentando el almidón resistente, pero el incremento no es tan elevado como en la harina de trigo integral.