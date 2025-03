La razón por la que aumentan los índices de demencia es sorprendentemente sencilla

También hay mucho interés por saber si fármacos recientemente aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) como el lecanemab (Leqembi) (que reduce la acumulación cerebral de amiloide, el principal responsable de la enfermedad de Alzheimer) pueden prevenir la enfermedad en personas que aún no han desarrollado síntomas de demencia, afirma Yaffe. Aunque los científicos están intentando responder a esta pregunta, Yaffe no espera ver los resultados del estudio hasta dentro de cinco o diez años.

Es una verdadera lástima, dice Regina Shih, epidemióloga especializada en demencia de la Universidad de Emory. "La demencia no es necesariamente una sentencia de muerte", afirma. "Hay muchas cosas que uno puede hacer, tanto en términos de prevención de la demencia como de qué hacer una vez que se tiene un diagnóstico de demencia". Sin embargo, es posible que los pacientes no reciban asesoramiento sobre esas acciones si sus proveedores no son conscientes de que están experimentando cambios cognitivos.