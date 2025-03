El cortisol aumenta durante los entrenamientos intensos pero, ¿es esto realmente malo?

Por qué los entrenamientos de baja intensidad reducen temporalmente el cortisol

Mientras que el ejercicio de alta intensidad eleva temporalmente el cortisol, el estudio también descubrió que ocurre lo contrario a intensidades más bajas. Anderson afirma que el entrenamiento no crea una demanda suficiente para estimular a las glándulas suprarrenales a producir más cortisol.

Algunas personas se sienten mejor o pierden peso al cambiar a una rutina de menor intensidad. Esto se debe a que el ejercicio de alta intensidad puede ser eficaz pero también exigente, sobre todo para quienes no están acostumbrados a él. "La mayoría de la gente, si intenta hacer entrenamientos de alta intensidad, puede hacerlo, pero no se van a sentir bien porque su cuerpo no está acostumbrado", dice Hackney.