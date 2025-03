¿Necesitas una vacuna refuerzo del sarampión?

¿Por qué es tan peligroso el sarampión?

El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas del planeta. Una persona infectada transmite el virus a una media de 12 y 18 personas. Si entran en una habitación con otras 100 personas no vacunadas, 90 de ellas desarrollan la enfermedad. El virus transmitido por el aire puede persistir hasta dos horas, por lo que la persona infectada puede incluso contagiar a otras mucho después de irse a otro lugar.

Otra diferencia entre el sarampión y otras dolencias respiratorias: casi todas las personas que contraen el sarampión desarrollan síntomas completos, que generalmente aparecen una o dos semanas después de la exposición. "No hay una versión de la enfermedad en la que se tengan unos pocos mocos", dice Lori Handy , directora asociada del Centro de Educación sobre Vacunas del Hospital Infantil de Filadelfia.

Las erupciones cutáneas reveladoras en la cara y el cuerpo son las más asociadas con la enfermedad, pero otros síntomas incluyen tos, secreción nasal, fiebre (a veces superior a 40 °C) y enrojecimiento doloroso de los ojos. "Incluso las personas que no necesitan hospitalización se sienten muy mal", afirma Ratner.

El sarampión también puede ser mortal, con una tasa de mortalidad de uno entre mil, comparada, por ejemplo, con la de la gripe, que es de dos entre 100 000 . La muerte del niño de Texas, que no estaba vacunado, es la primera en Estados Unidos desde 2015. Antes de las vacunas, entre 400 y 500 personas morían cada año en Estados Unidos por esta enfermedad.

En el brote de Texas, el 74% de los pacientes son menores de 18 años. Aunque las diferencias en sus sistemas inmunitarios pueden desempeñar algún papel, es probable que la prevalencia refleje la reducción de las tasas de vacunación infantil, ya que algunos padres cuestionan su seguridad. Alrededor del 8 por ciento de los niños elegibles en todo el país no estaban vacunados o estaban subvacunados contra el sarampión en 2019, las cifras más recientes; en algunas comunidades, incluso en Texas, el número es significativamente mayor. La pandemia de COVID también podría haber retrasado los calendarios normales de vacunación .

La mayor carga de la enfermedad en los niños también refleja la cantidad de tiempo que pasan juntos, dice Priya Sampathkumar , especialista en enfermedades infecciosas de la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota. "Los niños de guarderías y colegios están en contacto muy estrecho unos con otros. Y como la segunda dosis no se administra hasta los cuatro o cinco años, los niños más pequeños están menos protegidos", afirma.

Otros grupos de población con mayor riesgo son las personas criadas en países en los que no se vacunaba sistemáticamente contra la enfermedad y el aproximadamente tres por ciento que, cuando recibe las vacunas apropiadas, no consigue una respuesta inmunitaria eficaz. Esto puede ocurrir incluso con un sistema inmunitario sano, por lo que alguien puede no darse cuenta de que hay un problema, dice Ratner.