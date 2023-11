Mermelada: química y frescura envasadas en un tarro

Cuando el azúcar de caña se hizo más asequible en el siglo XVI, gracias a las plantaciones caribeñas trabajadas por los esclavos, sustituyó rápidamente a la miel en las recetas. Según el libro de Sue Shephard How the Art and Science of Food Preserving Changed the World [Cómo el arte y la ciencia de la conservación de alimentos cambiaron el mundo], era el dulce de membrillo especiado, parecido a la mermelada lo bastante sólido como para envasarlo en cajas y servirlo, cortado en rodajas, como postre. De hecho, la palabra mermelada se refería originalmente a este dulce de membrillo, que se promocionaba como digestivo y afrodisíaco. Más tarde, el término se extendió a una gama más amplia de frutas en conserva, como peras, naranjas y ciruelas. Con el tiempo, se desarrollaron mermeladas más blandas y untables. Se envasaban en tarros, se podían comer con cuchara y en Inglaterra se conocían como jams.