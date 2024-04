La NASA tiene un plan para limpiar la basura espacial, pero ¿será suficiente?

Cuantos más satélites, más peligros. Si se produjera una colisión en órbita, por ejemplo, entre el cuerpo de un cohete abandonado y un satélite muerto, eso engendraría aún más escombros, con el riesgo de más colisiones, inutilizando esa órbita durante años o décadas. Es similar a un accidente de coche en un carril de la autopista, excepto que no hay vehículos de emergencia en el espacio y no hay manera de limpiarlo todo sin gastar millones, si no miles de millones de dólares, en un proceso que duraría años.