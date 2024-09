¿Podrían los rayos X de una bomba nuclear salvar a la Tierra de un asteroide asesino?

Empecemos por las buenas noticias: si un asteroide capaz de aniquilar una ciudad se dirigiera hacia la Tierra, la comunidad científica ya sabe cómo evitar ese desastre (siempre y cuando contáramos con años de antelación para prepararnos). La misión DART de la NASA ya ha demostrado que estrellar una nave espacial contra un asteroide a propósito podría redirigir una roca espacial asesina lejos del planeta. Pero no tan rápido, no todo es positivo: la mala noticia es que esta técnica no siempre funciona.