La Tierra no tiene una segunda luna pero ¿que pasaría si la tuviera?

¿Qué características debe tener una luna?

Aunque 2024 PT5 es pequeño, no es por su tamaño por lo que realmente no se le considerará una luna. Independientemente de la masa, la composición o la forma de un asteroide , el hecho de que se pueda declarar luna o no se reduce en última instancia a si comienza a orbitar otro cuerpo.

A pesar de que el sistema Tierra-Luna no es ajeno a los huéspedes espaciales de corta duración (y relativamente tranquilos), los expertos pueden decir con certeza que no obtendremos otro satélite tan grande o tan cósmicamente vital como nuestra luna en el corto plazo. Objetos bastante pequeños han estado orbitando en nuestra vecindad durante miles de millones de años y nunca nos hemos dado cuenta, dice Statler, porque no ha sucedido nada malo debido a ello. "Esa es una buena indicación de que esto no es algo importante en cuanto a sus efectos sobre la vida en la Tierra", dice.