Cómo tomar fotografías nocturnas como un profesional

Soy fotógrafo profesional desde hace 20 años, y algunas de mis imágenes más queridas las he tomado de noche. Aquí tienes mis consejos para hacer buenas fotos de noche.

Tanto si vas a fotografiar con un teléfono como con una réflex de gama alta, asegúrate de llevar un trípode resistente, un foco (o cualquier otro tipo de iluminación) y ropa más abrigada que la necesaria durante el día (especialmente en el desierto). También te recomiendo un cable disparador para disparar el obturador a distancia, así no tendrás que manejar la cámara durante las exposiciones largas. Lleva también un calentador de objetivos para evitar que se empañen.

Después de una sesión, los mejores fotógrafos retocan el balance de blancos, levantan las sombras, bajan las luces, etc. Pero ten cuidado de no trabajar la imagen demasiado. Al fin y al cabo, tu máxima prioridad es conseguir una imagen que te guste. Si tienes la sensación de que la has forzado demasiado en la postproducción, es una buena oportunidad para que salgas al campo y vuelvas a intentarlo para acercarte más a tu visión.