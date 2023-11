¿Quién fue la esposa de Gengis Kan? Alguien mucho más importante de lo que piensas

Mujeres influyentes

Según Anne Broadbridge, catedrática de Historia de la Universidad de Massachusetts (EE. UU.) y autora de Women and the Making of the Mongol Empire [Las mujeres y la creación del Imperio mongol], su importancia era visible para todos. Las esposas principales dirigían su propio ordo, o casa, y eran atendidas por un numeroso personal. Desde concubinas y esposas menores hasta rebaños de animales, pastores, sirvientes y guardias de seguridad, los hogares de las mujeres podían contarse por centenares.