7 de los descubrimientos arqueológicos más emocionantes de 2023

Ya no está perdida: los arqueólogos descubrieron este año la antigua ciudad maya de Ocomtún gracias a la tecnología lidar (Laser Detection and Ranging), que aquí se muestra en forma de visualización de datos. Los expertos creen que esta ciudad de 48 hectáreas habría sido un importante centro de civilización.

Fotografía de Image by Žiga Kokalj , Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts