Kwanzaa, la tradición afroamericana y sus siete principios universales

Yo empecé en solitario como estudiante universitario del Hampton Institute/University y mi implicación ha ido creciendo durante los últimos más de 40 años. En las últimas cinco décadas, he visto a Karenga en varios lugares. Chicago. Nueva York. Filadelfia. En otros lugares.

Cada vez que le he visto, ha hablado como un anciano que ha visto mucho, como un profesor universitario que imparte conocimientos, como un líder creyente que utiliza ejemplos, historia y textos para exponer sus puntos de vista. He asistido con él a celebraciones que atraían a docenas, cientos o miles de personas. Cada vez repasaba los siete principios, para recordar a los que llevaban mucho tiempo observando la semana especial y como manual para los que no conocían Kwanzaa.