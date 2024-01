¿Por qué estos monjes japoneses decidieron automomificarse?

¿Cómo se llega a ser 'sokushinbutsu'?

No se conocen mujeres sokushinbutsu, ya que durante gran parte de la historia no se permitió a las mujeres entrar en muchos espacios sagrados, incluida la cima de las montañas sagradas. Hoy en día, las normas han cambiado y hay varias sacerdotisas en diversas sectas budistas de Japón.

No está claro cuántos sokushinbutsu han existido a lo largo de la historia. El proceso de automomificación es tan complejo que no hay forma de saber cuántos monjes lo intentaron y fracasaron, dejando que sus cuerpos sin conservar se descompusieran y desaparecieran. Sin embargo, en la década de 1960, los investigadores japoneses a los que se atribuye el redescubrimiento y estudio de los sokushinbutsu de la región documentaron 21, con registros escritos de otros cuyos restos físicos ya no existen.