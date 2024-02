¿Qué es el 'corned beef'? ¿De verdad es un plato nacido en Irlanda?

¿Qué es el corned beef?

En realidad, la carne en conserva no tiene nada que ver con el maíz [corn, en inglés]. En inglés, "corn" es un término arcaico que significa grano (es decir, cualquier cosa que tenga vagamente el tamaño de una semilla) y en este caso se refiere a los gránulos gruesos de sal marina o de roca que se utilizaban originalmente para conservar la carne. Según el libro de Sue Shephard Pickled, Potted, and Canned: How the Art and Science of Food Preserving Changed the World [Encurtidos, macetas y conservas: Cómo el arte y la ciencia de la conservación de alimentos cambiaron el mundo], en algún momento del siglo XVII se descubrió que añadiendo salitre a la sal se conseguían mejores cualidades de conservación. Al parecer, esto salió a la luz después de que un experimentador anónimo y nervioso decidiera frotar su caza colgada con pólvora (el salitre, químicamente nitrato potásico, es el componente principal de la pólvora; otros ingredientes son el azufre y el carbón vegetal). El salitre es eficaz porque mata el Clostridium botulinum, el agente causante del botulismo. Al mismo tiempo, al interactuar con la mioglobina, una proteína esencial del músculo, el salitre añadido (o, más comúnmente hoy en día, los nitritos añadidos) hace que la carne salada adquiera un atractivo color rosado, a diferencia del gris apagado de la carne sin salitre.