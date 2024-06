¿Tienes una mala postura en el trabajo? No estás solo: también le pasaba a los escribas egipcios

Las estatuas de Abusir (Egipto) representan al escriba Nefer y su esposa. Nuevas investigaciones sugieren que los antiguos escribas egipcios sufrían los efectos de pasar largos periodos sentados con las piernas cruzadas, además de que mordisqueaban sus plumas.

Fotografía de Photo Martin Frouz , Archive of Czech Institute of Egyptology , Faculty of Arts , Charles University