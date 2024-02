La primera mención de un año bisiesto está escrita en una losa de 2200 años

Sabemos que la directiva de Ptolomeo III en el Decreto de Canopus de añadir un día adicional al calendario cada cuatro años no tuvo éxito en última instancia, pero no cuándo ni por qué se ignoraron sus indicaciones. Es posible que los sacerdotes que controlaban el calendario no quisieran cambiar sus tradiciones, o tal vez pensaran que la deriva de las estaciones a través del calendario sería imperceptible dentro de una vida típica de 40 años.