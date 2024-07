¿Qué hace falta para ser santo en la era moderna?

Se ha hablado mucho del anuncio, que da la vuelta a la imagen tradicional de un santo. Acutis no es una antigua figura bíblica ni un mártir religioso de las Cruzadas. Pero diseñó una página web para catalogar milagros. En otras palabras, es un santo moderno.

"La canonización tiene que ver fundamentalmente con la santidad, pero también con la relevancia", afirma Kathleen Sprows Cummings, profesora de Historia de la Universidad de Notre Dame (Estados Unidos) y autora del libro A Saint of Our Own [Un santo nuestro].