Babe Ruth y el misterio del golpe más legendario de la historia del béisbol

¿Un tiro premeditado o una advertencia a los alborotadores?

Koenig había sido jugador de los Yankees hasta que fue traspasado a mitad de temporada a los Cubs. Como sólo llevaba medio año en el equipo, los jugadores de Chicago le dieron la mitad del dinero de la postemporada y muchos aficionados de los Yankees no estaban contentos con la decisión. Al parecer, Ruth gritó " Cheap bums" [vagos tacaños] al banquillo de los Cubs durante el primer partido de las Series Mundiales, lo que provocó el abucheo de los jugadores de la Ciudad del Viento.

Sin embargo, en una entrevista posterior con Movietone News, Ruth cambió su versión y dijo que, en realidad, estaba indicando que iba a hacer un "smash out of the park", es decir, que iba a mandar la pelota fuera del estadio: