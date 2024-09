¿Qué es una botella de brujas y por qué se llenaban con uñas y dientes?

El uso de estas botellas como dispositivos antibrujería es descrito en textos como The Astrological Practice of Physick (1671) y Saducismus Triumphatus (1681). Un relato habla de una mujer de Suffolk (Inglaterra) tratada por un curandero o “gente astuta”. Se le dijo a su marido que "tomara la orina de su esposa... y la taponara en una botella con clavos, alfileres y agujas y la enterrara en la tierra”. Así lo hizo, y ella comenzó a recuperarse. Sin embargo, más tarde llegó la mujer angustiada, afirmando que el remedio había matado a su marido, que creía que era el hechicero que la había maldecido, lo que demostraba la fuerte creencia en el poder de estas botellas.

La mayoría eran enterradas en lugares más cálidos, como debajo de las chimeneas, aunque las riberas de los ríos, las zanjas y los patios de las iglesias también eran lugares habituales. Contrariamente a lo que se suele decir, aunque las chimeneas a menudo ocultaban corazones y zapatos perforados, no se han encontrado allí verdaderas botellas de brujas, dice Houlbrook.

“Sin embargo, se ha convertido en una parte importante del paganismo moderno”, añade. “En YouTube y TikTok hay gente que dice: 'Estoy haciendo una botella de bruja. Estoy usando agua, no orina. Utilizo piedras preciosas y objetos afilados, y la pongo en una chimenea o en mi altar'. Utilizan el término 'botella de bruja', pero es algo muy diferente a lo que se hacía en el siglo XVII: mucho menos específico”, explica.

Quizá uno de los aspectos más confusos de las botellas para brujas sea su nombre. Según Jeffries, el término “bruja” no se asoció a estas botellas hasta la década de 1840 . En el siglo XVII, el embrujamiento se consideraba parte normal de la vida. “Las botellas de brujas están muy englobadas dentro del dominio de la brujería y demás... pero eso es básicamente porque todo el mundo ha estado interpretando mal las pruebas”, dice Jeffries.

Su investigación, que pronto se publicará en Bottles Concealed and Revealed , sugiere que las botellas de brujas tenían más que ver con la medicina que con las persecuciones de brujas, una distinción que solo se difuminó con el tiempo.

“Hay una distinción interesante entre la gente que enterraba objetos en sus casas para protegerse de algún mal potencial y las botellas para brujas que eran específicamente [prescritas] por curanderos para alguien que ya estaba hechizado”, dice Houlbrook. “No estaban ahí para proteger. Muchos escritos sobre botellas de brujas no lo han dejado claro”.

A pesar de la asociación con la superstición rural, las botellas para brujas no se limitaban a una sola clase social. “Se encuentran en lugares urbanos”, dice Houlbrook, “casas señoriales, incluso propiedades eclesiásticas. No sólo en humildes casas de campo”.

“Sería maravilloso tener [una botella] todavía sellada in situ. Excavarla como es debido, analizar la orina, ese tipo de cosas. No hemos tenido la oportunidad de hacerlo”. Jeffries añade que no tiene “la menor duda de que docenas de ellas” permanecen ocultas bajo los hogares de antiguos edificios del este de Inglaterra.