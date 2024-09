Las cinco brujas mitológicas más terroríficas del mundo

La bruja que cambia de piel, una escurridiza maestra del mal

En la década de 1950, el narrador de Mississippi James Douglas Suggs compartió uno de estos cuentos con el folclorista Richard Dorson, ahora archivado en el American Folklife Center de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, en Washington, D.C. A pesar de los aterradores poderes de la bruja, la historia suele tener un giro humorístico. En la versión de Suggs, un hombre frustra a la bruja espolvoreando sal y pimienta sobre su piel, dejándola gritar: "¡¿Piel, no me conoces?!".

Sin embargo, en los últimos años, las mujeres y la comunidad queer han empezado a reivindicar a La Lechuza como símbolo de fuerza. Jeana Jorgensen, autora de Folklore 101: An Accessible Introduction to Folklore Studies, afirma que "las personas que no se ajustan a los roles de género tradicionales suelen adoptar la identidad de bruja como algo positivo", sobre todo cuando se enfrentan a injusticias o carecen de protección por medios convencionales.