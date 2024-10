"Edgar Allan Poe ha muerto", declaró el New York Daily Tribune . "Este anuncio sorprenderá a muchos, pero pocos se sentirán afligidos por él", añadía la crónica. El poeta y escritor estadounidense de 40 años, mejor conocido por sus macabras historias de detectives y poemas como El cuervo, había muerto en Baltimore el 7 de octubre de 1849.

La importancia de Poe como gran escritor estadounidense era clara incluso en el momento de su muerte. Pero las circunstancias que rodearon su dramática muerte todavía están plagadas de misterios sin resolver. ¿Por qué el poeta iba vestido con ropa que no eran suya? ¿Qué hacía el escritor neoyorquino en Baltimore? ¿Y qué causó el delirio y las alucinaciones que precedieron a su muerte?

Pero entonces, en la noche del 3 de octubre, Poe se presentó en Gunner's Hall, una taberna de Baltimore que también servía como lugar de votación. "No sabemos por qué estaba en Baltimore", dice Armiento; el autor se dirigía de Richmond a Nueva York y, al parecer, se detuvo en el camino.

Cuando Snodgrass llegó, se sorprendió. Poe estaba apenas consciente, vestía ropa de otra persona y "tenía un aspecto de estupidez insípida que me hizo estremecer". Snodgrass finalmente lo llevó a un hospital local.

Allí, el poeta sufrió temblores y delirios, llamando una y otra vez a una persona aún no identificada llamada "Reynolds". Tres días después, murió en el Washington College Hospital, y en un momento dado incluso le rogó a su médico que le matara. El médico citó el delirium tremens como la causa de la muerte. Pero no hubo autopsia y no sobrevive ningún certificado de defunción. Un periódico local citó la "congestión del cerebro" como la causa de la muerte.