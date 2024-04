Estos fueron los poetas torturados de Taylor Swift en la vida real

A medida que avanzaba el siglo XIX, los escritores siguieron lidiando con preocupaciones existenciales y sociales, ahondando en temas como la muerte, el imperialismo y el avance de la tecnología. Figuras como Christina Rossetti y Rudyard Kipling reflejaron las ansiedades victorianas en obras como One Sea-Side Grave [Una tumba en la costa] y The Female of the Species [Las hembras de las especies], utilizando un lenguaje sensorial para evocar emociones profundas.

El siglo XX marcó el comienzo de una nueva era de expresión poética, marcada por profundos cambios en la política y la cultura mundiales. Los poetas de la "Generación Perdida", entre ellos Gertrude Stein y T.S. Eliot, criticaron los excesos del capitalismo y la devastación causada por la Primera Guerra Mundial con versos poco convencionales y fragmentados, mientras que el poema de Dylan Thomas de 1947 Do not go gentle into that good night [No entres dócilmente a esa buena noche] sirvió de conmovedor alegato a favor de la resistencia frente a la mortalidad.