¿Cuándo empezamos a hacer propósitos de Año Nuevo?

La idea de que los propósitos de Año Nuevo suelen fallar también ha aparecido en los periódicos a lo largo de los años, como demuestran otros artículos publicados en el siglo XX en Estados Unidos. En un artículo publicado en el Fort Myers News-Press el 30 de diciembre de 1937, los psicólogos afirmaban que los propósitos de Año Nuevo no funcionan. En 1941, The Afro-American Times publicó un artículo el 4 de enero en el que se afirmaba que la mayoría de la gente no se hace propósitos porque nunca los cumple. Y algunas cosas no cambian con el tiempo: se estima que sólo uno de cada 10 españoles logra cumplir sus propósitos de Año Nuevo.