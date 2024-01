¿Quiénes son los judíos sefardíes?

Los historiadores consideran que en 1492 en lo que hoy es España vivían cerca de 200 000 judíos, ese año, los Reyes Católicos les obligaron a convertirse al catolicismo o salir de los reinos de Castilla y Aragón. Los descendientes sefarditas, a pesar de no vivir en territorio ibérico, han permanecido ligados a la cultura hispánica y, cinco siglos después de su expulsión, España y Portugal buscan también reparar puentes con los descendientes de esas comunidades de judíos.

Pero el historiador destaca la diferencia entre la cultura y la religión, que no son lo mismo. “Es importante resaltar que, la cultura y la religión no siempre van de la mano, y que los judíos sefardíes son esos judíos que evolucionan culturalmente en el territorio que hoy llamamos España y Portugal, y posiblemente tengan menos en común con los judíos de Polonia y Alemania, con los que no comparten cultura, ni lengua, ni gastronomía, ni estética, aunque tengan el mismo calendario litúrgico y religioso, que con las culturas desarrolladas en la Península”.