Breve historia de algunas de las transiciones presidenciales más tensas de Estados Unidos

No obstante, EE. UU. también ha vivido periodos de transición turbulentos. Algunos presidentes estadounidenses han estado trabajando hasta, literalmente, el último minuto de su mandato para impulsar sus programas mientras que otros, en cambio, decidieron cruzarse de brazos durante este limbo administrativo mientras la economía se hundía, e incluso mientras la nación se desmoronaba. Y no siempre ha sido necesario esperar hasta enero. De hecho, durante la mayor parte de la historia del país, los presidentes salientes dispusieron de algo más de tiempo porque la toma de posesión tenía lugar en marzo, y no se trasladó a enero hasta la década de 1930.