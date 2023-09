En Estados Unidos, algunas ciudades sobrevivirán mejor que otras el cambio climático; ¿por qué?

"Estábamos luchando; intentando conseguir suministros, agua y comida", recuerda González de los meses posteriores al huracán. No les quedó más remedio, dicen, que probar suerte a miles de kilómetros al norte, en Buffalo, Nueva York (Estados Unidos), donde la hermana de González se había trasladado un año antes.

Román y González no estaban solos. Tras el paso del huracán María, varios miles de personas han huido de la isla caribeña hacia el oeste del estado de Nueva York, que ya alberga una gran comunidad puertorriqueña.

Los inmigrantes tienden a emigrar a barrios que satisfacen sus necesidades culturales y lingüísticas, pero el éxodo de emigrantes climáticos a Búfalo no se debió únicamente a esa comunidad establecida. Meses antes del paso de María, el alcalde de la ciudad declaró a Búfalo "ciudad refugio climático", señalando que Búfalo tiene "... una tremenda oportunidad a medida que cambia nuestro clima".

Y Búfalo no está sola. Los planificadores de ciudades como Cleveland (Ohio), Ann Arbor (Michigan), Duluth (Minnesota) y otras están empezando a diseñar cómo podría -y debería- ser un futuro con miles de residentes más.

"Tenemos que modelizar varios escenarios de uso del suelo y desarrollo para el crecimiento de la población a escala de barrio, ciudad, condado y región", afirma Terry Schwarz, director de la Iniciativa de Diseño Urbano de Cleveland . "Pero a estas alturas, no hemos hecho más que empezar".

Aunque muchas ciudades de los Grandes Lagos gozan de un clima templado y mucho espacio, algunos creen que eso no se traduce necesariamente en la condición de paraíso climático a corto plazo.

Además, estas comunidades no son inmunes al cambio climático. "Este verano hemos tenido muchos días con una calidad del aire muy mala debido a los incendios forestales de Canadá . Así que la idea de que Duluth es 'a prueba de clima' no es exacta", añade Haynes. "Nuestra ciudad, como todas las demás, sufrirá los efectos negativos del cambio climático".

"Aquí no hace el calor extremo que hace en Puerto Rico", dice González. "Me llevó un tiempo, pero me empezó a gustar la nieve".