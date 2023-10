Cómo el cambio climático altera el follaje otoñal, el caso de Estados Unidos

El año pasado, la Tierra vivió el cuarto octubre más cálido desde que comenzaron a llevarse registros hace 113 años. Este año no va a ser diferente, tras el verano más caluroso registrado en el planeta . Y el noreste, famoso por su vibrante follaje otoñal, se está calentando más deprisa que el resto de Norteamérica.

Según un estudio publicado en 2021 , la llegada del color rojo de las hojas de arce se ha retrasado más de un mes desde el siglo XIX. La temperatura no es el único factor; las precipitaciones, o la falta de ellas, y las plagas de insectos también influyen. Como el cambio climático afecta a todos estos factores, resulta más difícil predecir el momento del máximo follaje.

Además, los retrasos climáticos en la coloración de las hojas alteran los ciclos anuales de crecimiento y reposo de los árboles. Los científicos aún no han aclarado qué significa esto para los bosques: cómo crecen, dónde pueden vivir y si pueden seguir almacenando carbono al mismo ritmo.

"Deberíamos estar preocupados, no sólo por el momento del cambio en otoño, sino por si presagia o no el colapso de los bosques", afirma Rebecca Forkner, ecóloga de George Mason. "Aunque nadie quiere ser del tipo 'el cielo se está cayendo', entendemos que estos cambios son las plantas diciéndonos que algo no va bien".