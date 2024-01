¿Por qué la pesca de arrastre es tan nociva para el medio ambiente?

Ahora, un nuevo estudio publicado en la revista Frontiers in Marine Science ha descubierto que la pesca de arrastre de fondo es responsable de la emisión a la atmósfera de hasta 370 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono al año, lo que la convierte en una práctica destructiva tanto para la vida oceánica como para el clima.

Según el artículo, la pesca de arrastre de fondo realizada entre 1996 y 2020 aportó 0,97 partes por millón de CO 2 a la atmósfera. Si continúa como hasta ahora, los autores predicen que añadirá entre 0,2 y 0,5 ppm más de CO 2 para 2030. Para contextualizar, la tasa de crecimiento del dióxido de carbono en la atmósfera aumenta actualmente una media de 2,4 ppm al año, según el informe 2023 Global Carbon Budget.

"El calentamiento global es como la muerte por 1000 cortes. Son muchas fuentes distintas las que producen emisiones de CO 2 ", afirma Enric Sala, ecólogo marino, explorador residente de National Geographic y uno de los autores del nuevo estudio. "Las emisiones de la pesca de arrastre de fondo son pequeñas comparadas con las que produce la quema de combustibles fósiles en tierra, pero todo, todo cuenta".

Para frenar esta práctica destructiva, los consumidores podrían tener la tentación de esforzarse por evitar en el supermercado el pescado capturado con artes de arrastre de fondo, pero Sala añade que, salvo en unos pocos casos concretos , esto puede no acabar marcando la diferencia . En su opinión, el objetivo debe ser conseguir que las zonas protegidas restrinjan totalmente esta técnica de pesca.

A partir de investigaciones anteriores sobre el potencial de almacenamiento de carbono, datos de pesca que rastreaban dónde se practicaba la pesca de arrastre de fondo y modelos de circulación oceánica, los investigadores calcularon cuánto CO 2 bombeó la pesca de arrastre a la atmósfera entre 1996 y 2020. A continuación, modelizaron dos posibles escenarios futuros, uno en el que toda la pesca de arrastre de fondo cesara en 2030 y otro en el que toda la pesca de arrastre cesara en 2070.

Según sus resultados, entre el 55% y el 60% de las emisiones producidas por la pesca de arrastre de fondo submarina se libera a la atmósfera en un plazo medio de nueve años, mientras que el CO 2 restante puede crear condiciones más ácidas en el lugar donde se libera. Con aproximadamente 370 millones de toneladas métricas de CO 2 , la fracción anual estimada de dióxido de carbono emitida a la atmósfera por la pesca de arrastre es casi el doble de las emisiones anuales procedentes de la combustión de combustible de toda la flota pesquera mundial.

"Esto ayuda a los países a comprender que esta industria puede emitir, y está emitiendo, CO 2 ", afirma Trisha Atwood, profesora asociada de la Universidad Estatal de Utah (Estados Unidos) y autora principal; "que tienen el potencial de mitigarlo, gestionando mejor cómo se pesca y dónde se pesca".

"Desde hace mucho tiempo sabemos que esta actividad tiene consecuencias devastadoras para ecosistemas muy sensibles del fondo marino", afirma Camilo Mora, analista de datos de la Universidad de Hawái (EE. UU.) que ha estudiado las repercusiones del cambio climático en los ecosistemas marinos y terrestres. "Ahora, gracias a este estudio, hemos llegado a saber que las consecuencias de la pesca de arrastre de fondo van también mucho más allá del propio ecosistema", dijo Mora en un correo electrónico, que no participó en la investigación.

Según el nuevo trabajo, esta práctica pesquera tan extendida emite la mayor cantidad de emisiones en el Mar de China Oriental, el Mar Báltico, el Mar del Norte y el Mar de Groenlandia. También señala el Mar del Sur de China, el Mar de Noruega y la costa del Pacífico de Japón como zonas en las que los autores observan que se libera a la atmósfera más CO 2 del esperado por la pesca de arrastre, basándose en la actividad de arrastre local.