¿Resolveremos algún día el misterio de los montículos de Mima?

No son los únicos. Ondulaciones similares han aparecido en pastos de casi todos los demás estados al oeste del río Misisipi e incluso en otros países, como Sudáfrica.

R. C. Newcomb, del Servicio Geológico de Estados Unidos, planteó en 1940 la hipótesis de que los montículos se debían a polígonos de escarcha, un fenómeno en el que el hielo rellena las grietas de la tierra helada y luego se derrite, dejando huecos en el suelo. Posteriormente, otros geólogos rechazaron esta idea.

Pero en 1942, un estudiante de la Universidad de Washington y un biólogo del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU. llegaron a una conclusión sorprendente que, sin embargo, no pasó desapercibida: en The Journal of Geology, atribuyeron la formación de los montículos de Mima a las tuzas conocidos vulgarmente también como taltuzas o ratas de abazones.