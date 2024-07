A algunos surfistas no les hace ninguna gracia que los Juegos Olímpicos sean en Tahití

Este tesoro son los arrecifes de coral de Tahití. Aunque parezcan rocas de colores, los arrecifes están formados por animales llamados pólipos de coral . Juntos dan cobijo a miles de especies animales, entre ellas "más de mil especies de peces, algunas de las cuales no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra", afirma Friedlander.

"El esqueleto de los corales es muy similar al hueso humano" y crece muy lentamente, dice Carlos Duarte, profesor de ciencias marinas de la Universidad Rey Abdullah de Ciencia y Tecnología. Incluso después de dos décadas, no será igual que el arrecife original: la mayoría de los arrecifes de coral tardaron unos 5000 años en alcanzar su tamaño actual. Tampoco tendrá la misma biodiversidad. "Después de dos décadas, lo que tienes no es exactamente lo que has perdido", afirma.