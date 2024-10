El Gobierno de Estados Unidos tiene datos de inundaciones desactualizados y lo acaban pagando los ciudadanos

Como resultado, en todo Estados Unidos, "millones de hogares deberían estar etiquetados como de alto riesgo de inundación, pero no lo son", dice Susan Crawford , investigadora principal de sostenibilidad y clima en el Carnegie Endowment for International Peace.

El proceso por el cual FEMA y la comunidad deben ponerse de acuerdo se desarrolló públicamente después de que el huracán Sandy de 2012 inundó extensamente el sur de Brooklyn, Nueva York, un área que antes no se consideraba de alto riesgo. Los funcionarios de la ciudad temían que los nuevos mapas de FEMA obligaran a más propietarios de edificios a comprar seguros y redujeran el valor de las propiedades y, por lo tanto, los ingresos fiscales, dice Porter. Después de muchas idas y venidas, "el mapa final no se parece en nada a lo que FEMA propuso originalmente", con un área mucho más pequeña etiquetada como peligrosa, dice.

Lo que es más, los mapas ignoran en gran medida el desarrollo residencial y comercial que ha ocurrido ampliamente a lo largo de los años. Los nuevos edificios, estacionamientos, entradas de vehículos y aceras pavimentan sobre la tierra y la vegetación, lo que reduce drásticamente la capacidad del suelo para absorber el exceso de agua de lluvia. "El agua fluye hacia los ríos, no solo se aleja de ellos", dice Sam Brody , científico ambiental y director del Instituto Resiliencia ante los Desastres de Texas (IDRT, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Texas A&M. El agua puede fluir bajo tierra, pero en entornos construidos se abrirá camino a través de los vecindarios.

En gran parte del país, los promotores inmobiliarios han ignorado especialmente el impacto de los proyectos en las capas inferiores de tierra de esas zonas. Debido a los prejuicios históricos y el redlining, una política de desarrollo urbano excluyente que se usaba en Estados Unidos, esas zonas suelen ser donde viven las comunidades más desfavorecidas. Es por eso que Crawford considera que las inundaciones también son un problema de justicia social. Después de estudiar Charleston para su reciente libro, Charleston: Race, Water and the Storm to Come, descubrió que estas comunidades "tienen algunas de las peores inundaciones y los sistemas de drenaje más inadecuados de la ciudad".