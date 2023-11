¿Están preparadas estas ciudades para convertirse en paraísos climáticos?

Y, sin embargo, los informes sugieren que la inmensa mayoría de los refugiados climáticos de todo el mundo no podrán trasladarse a metrópolis lejanas como éstas.

"La gente no puede moverse", afirma Yasmeen Lari, primera mujer arquitecta de Pakistán y fundadora de la Heritage Foundation of Pakistan. "Una vez que el agua retrocedió, tuvieron que reasentarse en la misma zona; no tienen elección".