Cuatro formas de hacer que tus hijos se interesen por la "terapia de naturaleza"

“Para los padres, la ecoterapia es fácil de usar con sus hijos porque toma actividades que ya disfrutan, como las artes creativas o el movimiento, y les ayuda a sentirse más a gusto mientras conectan con su entorno natural”, dice Sandi Schwartz, autora de Finding Ecohappiness: Fun Nature Activities to Help Your Kids Feel Happier and Calmer [En busca de la ecofelicidad: Actividades divertidas en la naturaleza para ayudar a tus hijos a sentirse más felices y tranquilos].