La contaminación atmosférica también es peligrosa en interiores: te explicamos cómo minimizar riesgos

La combustión (leña, gas o velas) alimenta contaminantes atmosféricos insalubres

La mayoría de nosotros quemamos mucho en la cocina, y no sólo cuando dejamos el pan demasiado tiempo en la tostadora. Toda cocina implica calor que genera una gran cantidad de contaminantes de interior. Las cocinas de gas son especialmente problemáticas, porque liberan dióxido de nitrógeno y formaldehído que afectan a las vías respiratorias de las personas. Casi el 13% de los casos de asma infantil en EE. UU. se han relacionado con las cocinas de gas; en algunos estados, como Illinois y California, la cifra se acerca al 20%.

Pero las estufas eléctricas no están libres de peligro. Si huele a quemado al encender la cocina, "es la suciedad que queda y que se aerosoliza al calentarse a altas temperaturas", liberando partículas, dice Nassikas.

"Si se cuece una lasaña, se generan muchas partículas por la alta temperatura y la acción percoladora, y no se quedan encerradas en la caja del horno", dice William Nazaroff , experto en ingeniería ambiental de la Universidad de California en Berkeley.

Todas las partículas alcanzan su punto máximo poco después de cocinar, pero algunas se han encontrado en el aire de la cocina y el salón hasta 10 horas después , según un estudio publicado en la revista Building and Environment.

A diferencia de la contaminación exterior, que es más difícil de controlar, podemos reducir al menos parte de nuestra exposición en interiores. Cuando cocines, enciende la campana extractora y coloca los objetos en el quemador trasero del fogón, donde se aspirará más hacia la rejilla de ventilación. Si no hace demasiado frío, abre una ventana cercana.

Evitar el agua del grifo (aunque esté filtrada) puede hacer que los humidificadores ultrasónicos sean más seguros. Otra opción es cambiar a un humidificador térmico de los de toda la vida, que atrapa los minerales dentro del aparato. Y cuando limpies cualquier tipo de humidificador, no utilices nunca productos químicos, que dejan residuos que se suman a la carga del aire; basta con enjuagarlo con agua y secarlo al aire.

Los purificadores de aire independientes ayudan a eliminar muchos contaminantes. Son más eficaces cuando se colocan cerca de las principales fuentes de combustión de la casa. Por ejemplo, si se colocan en la cocina, en lugar de en el salón o el dormitorio, se reduce el número de partículas PM2,5 en el hogar, según el estudio Building and Environment.

Pero mejor que ventilar y filtrar es evitar que se formen toxinas. Cuando se estropeen los aparatos de madera o gas, sustitúyelos por versiones eléctricas. Y haz todo lo posible por limitar otras fuentes de generación de partículas no deseadas dentro de casa.

"Mis hijos bromean diciendo que no podrían poner velas en su tarta de cumpleaños, y aunque no es cierto (aunque ahora usamos velas eléctricas), no utilizamos chimeneas ni humidificadores ultrasónicos", dice Nazaroff. Cuando de vez en cuando necesita sofreír verduras para hacer su adorado pisto, "siempre cocino en el quemador de atrás y uso la campana extractora, aunque haga mucho ruido".