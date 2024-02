De viaje por uno de los paraísos más desconocidos de EE. UU.: Virginia Occidental

Los picos de la cordillera Azul, los espectaculares desfiladeros y los caudalosos ríos de Virginia Occidental la sitúan en el mapa de los amantes del senderismo, el rafting y la escalada. Pero el Estado de las Montañas no es sólo un destino de aventuras: también alberga lugares históricos de la Guerra Civil estadounidense, locales de música antigua y algunas de las mejores vistas de estrellas de EE. UU. Hemos consultado a artistas locales, chefs y empleados de Nat Geo de la región para trazar su ruta en el lugar que la clásica canción country de John Denver (Take me home, Country roads) llama "casi el paraíso".

Atrapar las aguas salvajes en New River Gorge