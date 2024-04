¿Qué lleva realmente la paella valenciana?

Ximo Carrión señala que los arrozales originales estuvieron en la zona de Ruzafa , ahora un barrio de la ciudad de Valencia. No obstante, en el siglo XIII una epidemia de paludismo, ocasionado por el mosquito que prolifera en aguas estancadas, llevó al rey Jaime I de Aragón a trasladar los arrozales a las afueras en la zona de la Albufera, donde han permanecido desde entonces.

Pero no fue hasta de finales del siglo XIX que se empezó a hablar de paella y no de arroz a la valenciana, caracterizada por una mezcla que hoy en día nos pudiera parecer un poco extraña, al cocinarse con anguila, pato, rata marjal, entre muchos otros. En aquella época el pollo y el conejo no eran ingredientes que se podían encontrar fácilmente en los hogares, “cocinaban la paella valenciana con ingredientes bastante humildes porque la carne era un artículo de lujo”, dice Carrión.