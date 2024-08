Las mansiones-museo de la Edad Dorada de EE. UU. viven una segunda juventud gracias a la televisión

Series como La edad dorada , de HBO, y The Bucaneers: Aristócratas por amor , de Apple TV, nos permiten asomarnos para ver cómo fue la vida de las élites estadounidenses a finales del siglo XIX. Desde la pantalla, este periodo bien parece una fiesta sin fin: paseos vespertinos con sombreros extravagantes, cenas a la luz de las velas con aspic y caviar, bailes de sociedad llenos de intrigas.

Según Evan Smith, presidente y director ejecutivo de Discover Newport , estas fiestas están impulsando el turismo en las casas-museo históricas de la época. Y no solo hablamos de viviendas: el balneario de Rhode Island , por ejemplo, alberga las fastuosas mansiones fin de siècle Marble House y The Elms , donde se rodaron escenas de La edad dorada.

Hasta hace poco, estas opulentas propiedades no habían prestado mucha atención a las docenas de sirvientes que se necesitaban para administrarlas. Pero “la gente siente una curiosidad natural por saber cómo se limpiaba y mantenía una casa enorme”, dice Lauren Henry, conservadora del Biltmore , la mansión de 250 habitaciones de la familia Vanderbilt convertida en museo a las afueras de Asheville ( Carolina del Norte ).

He aquí cómo estos museos exploran tanto la ostentación como la crudeza de los hogares de la Edad Dorada.

En el apogeo de la Edad Dorada, no se escatimaron gastos en estas propiedades, incluida la contratación de grandes plantillas para atenderlas. Por ejemplo, el Biltmore (diseñado en 1895 para imitar un castillo) requería 30 empleados, entre ellos un mayordomo inglés y un chef francés.

Las historias orales de los descendientes de los antiguos empleados dan a los guías algo más de material con el que trabajar. En The Elms [los olmos, en inglés], la finca de verano de cuatro hectáreas en Newport del magnate del carbón Edward Julius Berwind, la visita a la vida de los sirvientes se basa en las fotos, el material de archivo y los recuerdos de Gloria Pignatelli. Su padre, Michael Pignatelli, fue superintendente de The Elms durante 20 años. “Fue fortuito porque no sabíamos mucho de los criados hasta hace muy poco”, dice Trudy Coxe, consejera delegada y directora ejecutiva de la mansión-museo. “Tuvimos un golpe de suerte”.